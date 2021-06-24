Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 02:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Guterres'ten "Suriye" çağrısı: Sınır ötesi yardım operasyonları 1 yıl daha uzatılmalı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriyelilerin iç savaşın başından bu yana en kötü zamanları yaşadığını söyledi. "Hayat kurtaracak" sınır ötesi yardım operasyonlarının uzatılması çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu konulu toplantısında konuştu.
Guterres, Suriye'deki sivillerin, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini söyledi.
"Türkiye ve bölgedeki gruplarla diyalog halindeyiz"
Suriyelilerin yüzde 70'ten fazlasının had safhada insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden Guterres, daha fazla insani yardımın ulaşabilmesi için sınır ötesi operasyonların önemini vurguladı.
"Türkiye ve bölgedeki gruplarla diyalog halindeyiz" diyen Genel Sekreter, konsey üyelerine, ülkedeki kötü durumu hafifletmek için 10 Temmuz'da sona erecek sınır ötesi yardım operasyonlarının bir yıl daha uzatılması çağrısı yaptı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Suriye Savaşı Antonio Guterres
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