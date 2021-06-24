Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu konulu toplantısında konuştu.

Guterres, Suriye'deki sivillerin, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini söyledi.

"Türkiye ve bölgedeki gruplarla diyalog halindeyiz"

Suriyelilerin yüzde 70'ten fazlasının had safhada insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden Guterres, daha fazla insani yardımın ulaşabilmesi için sınır ötesi operasyonların önemini vurguladı.

"Türkiye ve bölgedeki gruplarla diyalog halindeyiz" diyen Genel Sekreter, konsey üyelerine, ülkedeki kötü durumu hafifletmek için 10 Temmuz'da sona erecek sınır ötesi yardım operasyonlarının bir yıl daha uzatılması çağrısı yaptı.