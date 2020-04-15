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Guterres: Tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
BM Genel Sekreteri Guterres, "Dünya ölümcül COVID-19 salgınıyla mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, görüntülü mesaj yayımlayarak, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında yanlış bilgiye karşı uyardı.
Artan bilgi kirliliğinin insanların hayatını daha fazla riske attığına dikkati çeken Guterres, salgından endişe duyan çok sayıda insanının doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.
''Dünya ölümcül COVID-19 salgınıyla mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız.'' uyasında bulunan Guterres, COVID-19'a karşı bilimin arkasında birleşilmesi çağrısı yaptı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 birleşmiş milletler Antonio GuterresSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 01:03
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