Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da Covid-19'dan ölen Türk sayısı 62 oldu
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşı daha yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Essen, Nürnberg ve Gelsenkirchen bölgelerinde 8 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 62'ye yükseldi.
Ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı yaklaşık 132 bin, aralarında 62 Türk'ün de bulunduğu virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 424 olarak duyurulmuştu.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 00:10
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