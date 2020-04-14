ABD, koronavirüs salgını ile mücadelede zor günler geçiriyor. Ülke, salgının merkezi konumunda. 25 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkede tıbbi ekipman yetersizliği tartışma konusu. Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları, kendilerini yeterince koruyamadıklarını dile getiriyor.

Hemşirelerden protesto

Los Angeles eyaletinde hemşireler ekipman yetersizliğini protesto etti. "Hemşireleri, hastaları ve sağlık sistemini koru" pankartları açtı. Sağlık çalışanlarındaki vaka sayısının ülkenin yüzde 10'u ila 20'si arasında olduğu belirtiliyor.

Vaka sayısının 200 bini geçtiği New York'ta son 24 saatte 778 can kaybı rapor edildi. Vali Andrew Cuomo hastaneye yatışların ilk kez azaldığını duyurdu. "Enfeksiyon oranını düşürüyoruz." dedi.

New York'taki hastanelerde morg sıkıntısı yaşanıyor. Queens kentindeki bir stadyumda düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu.

Salgınla mücadelede geç kalındığı iddiaları ile başı dertte olan ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir tartışmaya yol açtı.

Yetki kimde tartışması

Trump, koronavirüs önlemlerinin ne zaman gevşetileceğine kendisinin karar vereceğini söyledi.

Ancak valilerden Trump'ın bu açıklamasına tepki geldi. Demokrat Partili New York Valisi Andrew Cuomo, Trump'ın "kral" değil "başkan" olduğunu söyledi. Trump'ın bu sözlerinin yasal bir dayanağı olmadığını ekledi.

New Hampshire eyaletinin Demokrat Partili Valisi Chris Sununu da, önlemlerin valiler tarafından alındığını söyledi. Vali Sununu, sadece valilerin önlemleri gevşetme kararı alabileceklerini söyleyerek Başkan Trump'a karşı çıktı.

Trump'ın kendi partisinden olan Cumhuriyetçi Missisipi Valisi Tate Revees de Trump'ın sözlerini eleştirdi. Önlemlerin ne zaman kaldırılacağına Eyaletler ve Washington'un ortak bir şekilde karar verilebileceğini söyledi.