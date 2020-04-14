Haber Giriş: Kaynak: İHA
Refüje çarpıp havalanan araç bir evin duvarına çarptı
Polonya'da bir sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkıp refüje ardından metrelerce havalanarak bir evin duvarına çarptı.
Polonya'nın Rabien kentinde bir sürücünün kullandığı araç, hızla girilen kavşakta kontrolden çıkarak refüje çarptı. Araç, çarpmanın ve hızın etkisiyle metrelerce havalanarak bir evin duvarına çarptı.
Sürücü aracın içinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda yardım ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan sürücünün yapılan muayenesinde 2.8 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın meydana geldiği kavşağın korona virüs salgını ve Paskalya bayramı nedeniyle boş olması olası ise bir faciayı önledi.
Etiketler: trafik Kazası polonyaSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 23:22
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