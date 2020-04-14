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AB'den Sudan’ın Covid-19 mücadelesine destek
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Birliği (AB), Sudan'a koronavirüs salgınıyla mücadele için 80 milyon avro destek sağlayacak.
Sudan resmi haber ajansı, Başbakan Abdullah Hamduk, AB Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jutta Urpilainen ile telefonla görüştüğünü duyurdu. Görüşmede Urpilainen'in, AB'nin Sudan’a 80 milyon avroluk destek vereceğini söylediği belirtildi.
Sudan Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, Kovid-19'la mücadelede 120 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını açıklamış, Başbakan Hamduk da bağış kampanyası başlatmıştı.
Ülkede şimdiye kadar 29 vaka tespit edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: koronavirüs salgın covid-19 pandemiSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 22:23
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