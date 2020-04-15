Müdür Mattias Liedholm, aralık ayında yerel yöneticiler tarafından alınan kararı anayasaya aykırı olduğu için uygulamayacağını açıklamıştı.

İsveç'te Skurup Belediyesi Meclisi, 5 ay önce 13 yaşından küçük öğrencilere okullarda başörtüsünü yasaklayan bir karara imza attı.

Bölgedeki bir okulun müdürü olan Mattias Liedholm, kararı uygulamayacağını bildirdi, buna gerekçe olarak kararın din ve ifade özgürlüğü kapsamında anayasaya aykırı olmasını gösterdi. Bunun üzerine görevden alındı.

Okul Müdürü birçok ölüm tehdidi aldığını da açıklamıştı.