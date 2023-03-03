BM Genel Sekreteri Guterres, Irak’taki temasları kapsamında Ninova vilayetindeki rehabilitasyon merkezi Cidde-1 Kampı'nı ziyaret etti.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, burada Hol Kampı'ndan geri dönenlerle görüştüğünü belirtti.

BM Genel Sekreteri, "Buradan, orada vatandaşları olan tüm ülkelere de bir mesaj göndermek istiyorum: Vatandaşlarının güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine geri dönüşünü kolaylaştırmak için çabalarını artırmaları gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

BM Haber Merkezi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Guterres'in, "Irak dünyanın en zengin ülkelerinden biri değil ancak Irak'ta Hol'dan geri dönenler var. Hol'da vatandaşları olan tüm ülkeler de aynısını yapmalıdır." sözlerine yer verildi.

Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

BM ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun birkaç katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.