Jean-Pierre, görüşmede, iklim kriziyle mücadele kapsamında temiz teknolojiye yatırım konusundaki çalışmaların yanı sıra, bir yıl önce oluşturulan ve AB'nin Rus fosil yakıtlarına bağımlılığını azaltmasına ve yeşil enerjiye geçişini hızlandırmasına yardımcı olan Avrupa'nın enerji güvenliğine ilişkin ABD-AB ortak Görev Gücü'nün değerlendirilmesi konularının da gündeme geleceğini aktardı.

Sözcü Jean-Pierre, Biden ve von der Leyen'in, Çin'in ortaya koyduğu zorluklar dahil, uluslararası güvenlik meselelerini de görüşeceklerini kaydetti.