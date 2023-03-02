Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkanı Biden, 10 Mart'ta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşecek
[Fotograf: AP]
Biden'ın 10 Mart'ta von der Leyen'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını belirten Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında ABD ile AB arasındaki güçlü işbirliklerini ele alacaklarını bildirdi.
Jean-Pierre, görüşmede, iklim kriziyle mücadele kapsamında temiz teknolojiye yatırım konusundaki çalışmaların yanı sıra, bir yıl önce oluşturulan ve AB'nin Rus fosil yakıtlarına bağımlılığını azaltmasına ve yeşil enerjiye geçişini hızlandırmasına yardımcı olan Avrupa'nın enerji güvenliğine ilişkin ABD-AB ortak Görev Gücü'nün değerlendirilmesi konularının da gündeme geleceğini aktardı.
Sözcü Jean-Pierre, Biden ve von der Leyen'in, Çin'in ortaya koyduğu zorluklar dahil, uluslararası güvenlik meselelerini de görüşeceklerini kaydetti.
Etiketler: Beyaz Saray Avrupa Birliği
Son Haberler
- 22:45
- 22:32
- 22:28
- 21:48
- 21:44
Sıradaki Haber
BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım uçaklarının sayısı ise 187'ye ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz