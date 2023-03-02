Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, depremin 25. gününde Suriye'de depremden zarar gören bölgelere yardımların devam ettiği belirtildi.

Depremzedelere destek için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında şu ana kadar Suriye'ye 134 kargo uçağıyla toplam 4 bin 413 ton gıda ve tıbbi malzemenin ulaştırıldığı ve 10 adet ambulansın hibe edildiği aktarıldı.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 187 kargo uçağıyla toplam 5 bin 254 ton yardım gönderildiği ifade edildi.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın direktifleri doğrultusunda 7 Şubat'ta, Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonu başlatılmıştı.