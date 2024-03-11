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Dünya
AA 11.03.2024 13:15

Guterres: Gazze'de insani ateşkes istiyoruz ve ramazan bunun için fırsat olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ateşkes istediklerini, ramazan ayının buna ulaşmak için çok iyi bir fırsat olabileceğini söyledi.

Guterres: Gazze'de insani ateşkes istiyoruz ve ramazan bunun için fırsat olabilir

İtalyan "Nove" televizyonundaki programa katılan Guterres, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye değinen Guterres, "Gazze'deki savaşın yürütülme şekli, en büyük bedeli sivillerin ödediğini gösteriyor. Bu açık. İsrail, bunun Filistinlilere değil, Hamas'a karşı savaş olduğunu söyledi ama gerçek şu ki Filistinlileri toplu cezalandırmaya dönüştü. Buna 'Artık yeter' diyoruz. Gazze'de insani ateşkes istiyoruz ve ramazan buna ulaşmak için çok iyi bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, ramazan ayında Gazze'deki bombardımanların devam etmesinin İslam alemi üzerinde "inanılmaz bir etkisi olabileceğini" de belirtti.

Ayrıca Ukrayna'da adil bir barışın sağlanmasının ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemine değinen Guterres, "Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelere başlama iradesinin olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Guterres, kariyerine başladığında iki kutuplu ve bölünmüş olsa da kuralları olan bir dünya bulunduğunu belirterek, şimdi ise tek kutuplu dünya düzeninden, henüz çok kutuplu olmayan aslında kaotik bir dünyaya doğru ilerlendiği gözlemini de paylaştı.

BM reformuna hazırlık konusunda çok önemli teklifleri olacağını dile getiren Guterres, "Güvenlik Konseyinde tek bir Afrika devleti yok. O nedenle kompozisyonun yeniden düşünülmesi lazım. Veto yetkisi verilmesi imkansız olsa da daha geniş bir kompozisyon modern dünyayı temsil edebilir." değerlendirmesini yaptı.

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