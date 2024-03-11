İsrail ordusu: Tuğgeneral, Gazze'deki El-İsra Üniversitesini onay almadan havaya uçurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Ordusu Güney Bölge Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman'ın, olayı kapsamlı şekilde soruşturduğu ve soruşturmanın sonuçlarını İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunduğu kaydedildi.

Hamas'ın üniversite binası ve çevresini İsrail güçlerine karşı kullandığı öne sürülen açıklamada, binayı yıkma işleminin gerekli izinler alınmadan yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada bu nedenle 99'uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Hiram'ın resmi olarak kınandığı aktarıldı.

The Times of Israel gazetesinin haberinde Hiram hakkında, 7 Ekim'de Be'eri yerleşim yerinde bir eve tank atışı yapılması için emir verdiği ve bunun sonucunda bazı İsrailli esirlerin hayatını kaybetmiş olabileceği iddialarına yer verildi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-İsra Üniversitesini askeri karargah olarak kullanmış, 18 Ocak'ta binayı havaya uçurmuştu.

Haaretz gazetesi, 1 Şubat'ta yayımladığı haberde İsrailli komutanların, yasal onay almadan askerlere Gazze'deki evleri yakmaları yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 3 bin konutu yaktığı kaydedilmişti.