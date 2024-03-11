Açık 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 11.03.2024 12:16

KAAN, Çin'i endişelendirdi: Rekabet baskısı oluşturacak

Türkiye, 'KAAN' ile 5'inci nesil savaş uçağı geliştiren dört ülkeden biri oldu. Milli Muharip Uçak KAAN'ın bu başarısı, pazar paylarında kayba uğramak istemeyen ülkeleri endişelendirdi. Çin basını, KAAN’ın J-35 uçağı ticaretinde rekabet baskısı oluşturacağını yazdı.

KAAN, Çin'i endişelendirdi: Rekabet baskısı oluşturacak

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN gök vatanla buluştu.

Türk semalarındaki başarısı, ülkenin gururu olurken savaş uçağı piyasasında önemli bir oyuncu olmanın da ilk adımı atılmış oldu.

Gelişme, pazar paylarını kaybetmek istemeyen ülkelerde endişeye yol açtı.

 J-35’lerin müşterilerini kapmak ister mi?

Bu endişe, Çin basınına "KAAN, J-35’lerin müşterilerini kapmak ister mi?" manşetiyle yansıdı.

Çin'in önde gelen haber sitelerinden Zaker’deki haberde, Türkiye’nin KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağı geliştiren dördüncü ülke olduğuna dikkat çekildi.

KAAN’ın süpersonik seyir ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı,, radar kesit alanı özelliğine yer verildi.

RCS seviyesinin Çin, ABD ve Rus rakiplerinden daha düşük olması nedeniyle görünmezlik seviyesinin daha iyi olduğunun altı çizildi.

Haberde, Türkiye’nin TB-2’de olduğu gibi KAAN’la da Çin’in silah satış payını alabileceği belirtildi.

Pakistan’la yapılan iş birliğinin hatırlatıldığı haberde, KAAN’ın, Çin uçağı J-35 üzerinde ticari rekabet açısından baskı yaratacağı yorumu dikkati çekti.
 

ETİKETLER
Çin KAAN
Sıradaki Haber
Güney Kore'de doktor krizi devam ediyor: Yaklaşık beş bin kişiye uyarı gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
SIPRI: Avrupa ülkeleri son 5 yılda silah ithalatını iki katına çıkardı
13:27
Yolcu uçağında sarsıntı oldu, yaklaşık 50 kişi yaralandı
13:31
Fahrettin Altun: İsrail'in suç dosyasını anlatmaktan geri durmayacağız
13:24
ABD ve Kanada'da sinagoglarda Filistinlilere ait mülklerin satışına tepkiler dinmiyor
13:24
Uşaklı Şevket dede asırlık su değirmeninde 54 yıldır buğday öğütüyor
13:16
Guterres: Gazze'de insani ateşkes istiyoruz ve ramazan bunun için fırsat olabilir
Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısındaki mağaraların tescillenmesi hedefleniyor
Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısındaki mağaraların tescillenmesi hedefleniyor
FOTO FOKUS
Devletin hizmet eliyle Cizre'nin çehresi değişti
Devletin hizmet eliyle Cizre'nin çehresi değişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ