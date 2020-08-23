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Gürcistan'da minibüs devrildi: 17 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Gürcistan'ın Duşeti belediyesinde bir minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Duşeti belediyesine bağlı Biso köyü yakınlarında yolcuları taşıyan bir minibüsün 80 metrelik uçuruma devrildiği belirtildi.
17 kişi hayatını kaybetti
Açıklamada, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiği, ağır yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ve Meclis Başkanı Arçil Talakvadze kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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