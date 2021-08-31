Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da günlük can kaybı en yüksek seviyede
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.
Gürcistan'ın COVID-19 ile mücadelesi kapsamında hükümet tarafından oluşturulan stopcov.ge internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede 4 bin 778 kişide virüs tespit edildi ve salgında 79 kişi hayatını kaybetti.
Bugüne kadar 549 bin 811 vakanın belirlendiği ülkede, virüs nedeniyle 7 bin 408 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Gürcistan Koronavirüs
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