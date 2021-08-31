Gürcistan'ın COVID-19 ile mücadelesi kapsamında hükümet tarafından oluşturulan stopcov.ge internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede 4 bin 778 kişide virüs tespit edildi ve salgında 79 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 549 bin 811 vakanın belirlendiği ülkede, virüs nedeniyle 7 bin 408 kişi yaşamını yitirdi.