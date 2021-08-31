Fransa hükümeti halkı COVID-19'a karşı aşı olmaya ikna etme stratejisinde yeni bir adım atıyor.

Yeni önlem kapsamında kafelerde, sinemalarda veya toplu taşıma araçlarında halkla yüz yüze çalışan personelin artık aşılarının tam olduğunu veya son 72 saat içinde koronavirüs testinin negatif çıktığını kanıtlamaları gerekiyor.

Karar ülke genelinde yaklaşık 1,8 milyon işçi için geçerli olacak.

Ülkede halkın, restoranlara, kültürel veya eğlence mekanlarına giriş için sağlık kartı taşıması zorunlu.

Aşı konusunda hükümet kararlılığını sürdürüyor

Anketler halkın çoğunluğunun hükümetin COVID-19 tedbirlerini desteklediğini öne sürüyor.

Hükümet, hastaneye kabul edilen COVID-19 hastalarının çoğunun aşısız olduğunu, aşı yapılmasını teşvik etmek ve dördüncü bir ulusal karantinadan kaçınmak için kararların gerekli olduğunu vurguluyor.

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