Hızla yayılan yangın Kuzey California'nın bazı bölgelerini küle çevirirken South Lake Tahoe yetkilileri tüm şehir sınırları için tahliye emri verildiği belirtildi.

South Lake Tahoe'daki Barton Memorial Hastanesi tüm hastalarını bölgedeki ortak tesislere transfer etti.

Cal Fire, 14 Ağustos'tan bu yana 650'den fazla yapıyı yok ederken 5 kişi yaralandı.

Nevada Valisi Steve Sisolak, yangının önümüzdeki günlerde kendi eyaletine ulaşması beklentisiyle olağanüstü hal ilan etti.

Alp ve El Dorado ilçelerinin bazı bölümleri için tahliye emri çıkarıldı ve ilçelerin diğer bölümleri için tahliye uyarıları verildi.

Uyarıda, "Tahliye için ek zamana ihtiyaç duyanlar ile evcil ve besi hayvanı olanlar bölgeyi hemen terk etmelidir" denildi.

