Ermenistan'da "Matsun" ve Gürcistan'da "Matsoni" adıyla üretilen ve iki ülke dilinde de "yoğurt" anlamına gelen ürünlerin isimlerinin birbirine çok benzemesi nedeniyle Ermeni yoğurdunun Gürcistan üzerinden Rusya pazarına transit olarak geçmesine izin verilmiyor.

Gürcistan, Matsoni'nin bir fikri mülkiyet ürünü olarak 2012'de patentini alması nedeniyle Ermenistan'da üretilen Matsun adlı ürünle yüklü tırın 2021'de Rusya'ya geçişini yasaklamıştı.

Gürcü ve Ermeni yetkililer söz konusu yasağın nedeninin, Gürcistan ve Ermenistan'da üretilen yoğurt etiket isimlerinin birbirine çok benzemesi olduğunu belirtiyor.

Basında Matsun ve Matsoni ile ilgili haberlerin çıkması, iki ülkede, yoğurdu önce kimin ürettiği, yoğurdun isminin asıl kime ait olduğu, tarihe göre söz konusu isimlerin nereden geldiği ve benzer tartışmalara neden oldu.

İki ülkedeki sosyal paylaşım siteleri kullanıcıları Matsoni ve Matsun isimleri konusunda kendi iddialarını ortaya koydu. Bazı dil ve tarih uzmanları da fikirlerini paylaştı.

İki ülke arasında görüşmeler sürüyor

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Gayane Antonyan, Matsoni isminin Ermenistan'da üretilen Matsun ile karıştırılabileceğini savunarak, Matsun isminin Avrupa Birliği ve Gürcistan'ın ilgili organlarına tescil amacıyla itiraz ettiklerini ancak itirazın dikkate alınmadığını söyledi.

Gürcistan Tarım ve Gıda Dairesi Başkanı Tengiz Kalandadze ise Fikri Mülkiyet Hakları yasasına göre, Gürcistan'da üretilen bir ürün ile Ermenistan'dan gelen ürünlerin isimleri çok benzediği için aracın geçen yıl Gürcistan gümrük yetkilileri tarafından geri gönderildiğini aktardı.

Tengiz Kalandadze, konunun iki ülke arasında müzakere edilmeye devam edildiğini, AB ile de görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.