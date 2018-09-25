Güney Sudan'da çatışmalar tekrar başladı

Güney Sudan’da hükümet ile muhalifler arasında 12 Eylül'de imzalanan barış anlaşmasının ardından, ülkenin kuzeyinde hükümet güçleri ile en büyük silahlı muhalif grup arasında çatışma çıktı.

Her iki tarafın da birbirini provokasyonla suçladığı çatışmalarda, şu ana kadar ölen ya da yaralananın olup olmadığı ise bilinmiyor.

Güney Sudanlı taraflar, aylardır süren yeni barış müzakereleri kapsamında muhalifler ve hükümet nihai barış anlaşmasını imzalamayı kabul etmiş, 12 Eylül'de Etiyopya’da düzenlenen IGAD toplantısında savaşı bitiren anlaşmaya imza atılmıştı.

Güney Sudan'da iç savaş süreci

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla 16 Aralık 2013'te görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Ardından Sudan'ın başkenti Hartum'da IGAD gözetiminde Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni himayesinde barış görüşmeleri başlamış, Salva Kiir Mayardit ve Riek Machar, Haziran 2018'de ateşkes kararı almıştı.

Ülkedeki iç savaş on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden oldu.

Kaynak: AA, Reuters