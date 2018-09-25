Hong Kong'da bağımsızlık yanlısı siyasi parti yasaklandı

Çin'e bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, bölgenin bağımsızlığı için kampanya yürüten Hong Kong Ulusal Partisi'ni (HKNP) ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu için yasakladı.

Eski İngiltere sömürgesi Hong Kong, 1997'de Çin'e iade edildiğinden beri ilk defa bir siyasi partiyi yasakladı.

"Ulusal güvenliğe tehdit oluşturuyor"

Hong Kong Güvenlik Sekreteri John Lee gazetecilere verdiği demeçte, grubun bağımsızlığı sağlamak için "tüm yöntemleri" kullanmaya hazır olduğunu, bunun da ulusal güvenliğe bir tehdit oluşturduğunu ve Hong Kong'un ilişkilerini yöneten temel Anayasayı bozduğunu belirtti.

Lee ayrıca, partinin anakara Çinlilerine karşı "nefret ve ayrımcılık" kışkırtıcılığı yaptığını söyledi.

Bir sömürge dönemi yasası, hükümetin "ulusal güvenlik, kamu düzeni veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması yönündeki çıkarlar" nedeniyle partilerin yasaklanmasına izin veriyor.

Hong Kong Ulusal Partisi'nin destekçileri ise partinin yasaklandığının açıklanmasının ardından protesto düzenledi.

İnsan hakları savunucularından eleştiri

Partinin yasaklanması insan hakları savunucuları tarafından eleştirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Pekin ve Hong Kong yönetimlerini, özerk bölgedeki özgürlükleri kısıtlamakla suçladı ve yasaklama kararının "tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini" duyurdu.

Çin yönetimini "sömürgecilikle" suçlayan HKNP Genel Başkanı Andy Chan yasaklama kararıyla ilgili açıklama yapmadı.

Hong Kong polisi ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Temmuz ayında HKNP'nin kapatılması için hükümete başvurmuştu.

Eski İngiltere sömürgesi Hong Kong, 1997 yılında Çin'e iade edilmiş ve Pekin yönetimi "iki sistemli tek ülke" formülüyle Hong Kong'a 50 yıl süreyle geniş özerklik tanımıştı.

Hong Konglular Çin'de olmayan basın ve fikir özgürlüğü gibi temel haklardan yararlanabiliyorlar.

Hong Kong'daki muhalefet, Pekin yönetimini özel yönetim bölgesinin iç işlerine karışmak suretiyle özerklik anlaşmasını ihlal etmekle suçluyor.

Çin'den daha bağımsız olunmasından yana olan siyasi partiler son seçimlerde oylarını arttırmıştı.

Kaynak: BBC, Reuters, DW