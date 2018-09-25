Avrupa Birliği çıkış öncesi İngiltere'nin hesabını kapatıyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir soruşturma, İngiltere'nin Çinli üreticilerin gümrükte sahtecilik yapmasına göz yumduğunu ortaya çıkardı. AB "hileyi" görmezden gelmesi nedeniyle İngiltere'ye ceza kesti.

Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) sürecindeki düğüm nedeniyle gerilen ilişkilerin arından AB’den İngiltere’nin ödemediği gümrük vergilerine önlem adımı geldi. Birlik, ceza için talep ettiği 2,7 milyar euro'luk ödemenin 2 ay içerisinde yapılmasını istedi.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere'nin harekete geçmesi için 2 ayı var. Aksi halde Komisyon davayı AB Adalet Divanı'na havale edebilir" dedi.

İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak.

İngiliz hükümeti son 2 aydır ülkenin AB ile herhangi bir anlaşmaya varılmadan Birlik'ten ayrılması seçeneğine yönelik hazırlıklarına hız verirken, uzmanlar bunun İngiliz ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olacağı uyarısını yapıyor.

Kaynak: AFP