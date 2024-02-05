Güney Korelilerin yüzde 91’ine göre, Kuzey’in nükleer silahlardan arındırılması imkansız

Yonhap’ın haberine göre, Chey İleri Araştırmalar Enstitüsünce 1043 kişiyle yapılan ankette, Güney Korelilerin yüzde 91'i, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının "imkansız" olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 60,8'i, ABD'nin balistik füze saldırısına uğrama riski nedeniyle Kore Yarımadası'nda nükleer caydırıcılık göstermesinin olası olmadığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 39,3'ü ise riske rağmen ABD’nin Seul'ü savunmak için nükleer caydırıcılık uygulamasının muhtemel olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Geçen yıl yapılan ankette de katılımcıların yüzde 77,6'sı Kuzey'in nükleer silahlardan arındırılmasının imkansız olduğuna inandığını söylemişti.