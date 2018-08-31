Güney Kore'den okullarda kahve satışına yasak

Korea Times'ın haberine göre, Güney Kore'de 14 Eylül'den itibaren tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde kahve satışı yasaklanacak.

Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, bunun çocuklar ve gençler için sağlıklı beslenme alışkanlıkları yaratmak amacıyla yapıldığını açıkladı. Ayrıca Bakanlık, küçük yaştakilerin kahve tüketmesinin, fiziksel ve akıl sağlığı kötü yönde etkileyeceği uyarısını yaptı.

Bu yasayla kahve tüketiminin kalp çarpıntısı, baş dönmesi, uyku bozukluğu gibi yan etkilerinin önüne geçileceği vurgulandı.

Öğretmenler de içemeyecek

Kahve otomatik satış makinelerinde satılabiliyor. Böylece öğrenciler ve öğretmenler bu ürüne ulaşabiliyor. Yeni yasa sadece öğrencileri değil öğretmenleri de kapsıyor.

Ülkede mevcut yasaya göre yüksek kalorili, kafein düzeyi yüksek ve besin değeri düşük ürünlerin satışı kısıtlanmış durumda.

Kaynak: Korea Times