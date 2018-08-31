İsrail ağustos ayında 19 Filistinliyi şehit etti

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah el-Hurani Belgeleme ve Araştırma Merkezi, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu ağustos ayında 19 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri sırasında Gazze sınırında 17 Filistinlinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2 kişinin şehit edildiği belirtildi.

Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanılarak yapılan müdahalelerde de bin 600 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin ağustos ayında yaklaşık 400 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin devam ettiği vurgulanan açıklamada ayrıca, "saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla 28 Filistinlinin naaşının İsrail yönetimince, ailelerine teslim edilmediği hatırlatıldı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar aralarında 3 sağlık görevlisi ile 2 gazetecinin de bulunduğu 160'tan fazla kişi şehit edildi.

Kaynak: AA