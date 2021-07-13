Güney Kore Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, Seul'deki Japon Büyükelçiliği misyon şef yardımcısı Hirohisa Soma ve Savunma Ataşesi Albay Takashi Matshmoto'yu arayarak Japonya'nın ihtilaflı takımadalardaki iddialarını yenilemesini güçlü bir şekilde protesto etti ve Tokyo yönetimini "boş" iddiaları derhal geri çekmeye çağırdı.

Güney Kore'nin tepkisi, Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi'nin bugünkü kabine toplantısı sırasında sunduğu savunma raporunda tartışmalı Dokdo takımadaları üzerindeki iddiasını yenilemesinin ardından geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Choi Young-sam, hükümetin Japonya'nın tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuka göre ülkenin doğal toprakları olan Dokdo takımadalarına yönelik "boş" iddialarını şiddetle protesto ettiğini ve Japonya'yı söz konusu iddiaları derhal geri almaya çağırdığını söyledi.

Young-sam, hükümetin, Japonya'nın Dokdo takımadaları üzerindeki herhangi bir provokasyona ciddi ve sert bir şekilde cevap vereceğini vurguladı.

Güney Kore'nin "Dokdo" Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır 2 ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.