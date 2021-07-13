Cezayir Eczacılık Endüstrisi Bakanı Lütfi bin Bahmed, Çin ve Rus taraflarıyla görüşmelerde sona yaklaşıldığını duyurdu.

Bin Bahmed, eylül ayından itibaren iki aşının ortak üretimine geçeceklerini söyledi.

2 milyon kişi aşı oldu

Cezayir Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, 45 milyon nüfuslu ülkede toplam 146 bin 942 vaka kaydedilirken, toplam can kaybı 3 bin 851'e ulaştı.

Cezayir, 20 milyon aşının ülke çapında sağlık kuruluşlarına sağlanacağı aşılama kampanyasını duyurmasına rağmen ülkede, şu ana kadar 2 milyon kişinin aşı olduğu ifade ediliyor.