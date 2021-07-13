Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir, Çin ve Rusya ile ortak COVID-19 aşı üretimine başlayacak
[Fotoğraf: Getty]
Cezayir makamları, eylül ayından itibaren COVID-19 karşı Çin menşeli "Sinovac" ve Rus menşeli "Sputnik V" aşılarının ortak üretimine başlanacağını açıkladı.
Cezayir Eczacılık Endüstrisi Bakanı Lütfi bin Bahmed, Çin ve Rus taraflarıyla görüşmelerde sona yaklaşıldığını duyurdu.
Bin Bahmed, eylül ayından itibaren iki aşının ortak üretimine geçeceklerini söyledi.
2 milyon kişi aşı oldu
Cezayir Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, 45 milyon nüfuslu ülkede toplam 146 bin 942 vaka kaydedilirken, toplam can kaybı 3 bin 851'e ulaştı.
Cezayir, 20 milyon aşının ülke çapında sağlık kuruluşlarına sağlanacağı aşılama kampanyasını duyurmasına rağmen ülkede, şu ana kadar 2 milyon kişinin aşı olduğu ifade ediliyor.
Etiketler: Cezayir Rusya Çin Koronavirüs Aşısı Koronavirüs
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