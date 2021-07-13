Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamada, dünyanın en büyük aşı üreticilerinden Hindistan Serum Enstitüsü ile Rus Sputnik V aşısının üretimi konusunda iş birliğine gidildiği, tarafların eylül ayından itibaren Hindistan'da yılda 300 milyon dozun üzerinde üretim planladığı belirtildi.

Hindistan Serum Enstitüsünün RDIF ile iş birliği kararı, ülkede COVID-19 vakalarındaki düşüşün devam ettiği sırada alınırken Hindistan'da birçok kentte aşı sıkıntısı yaşanıyor.

Sputnik V, Hindistan'da bugüne kadar onay verilen 4 aşıdan biri.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilip RDIF tarafından fonlanan Sputnik V aşısının kullanımına onay veren ülkeler arasında Türkiye, Meksika, İran, Gana, Sri Lanka, Sırbistan ve Filistin bulunuyor.

Hindistan'da günlük COVID-19 vaka sayısı, son 4 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Ülkede son 24 saatte 32 bin 906 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 20 kişi öldü, 49 bin 7 hasta iyileşti.