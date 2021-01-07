Heyete başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Koh Kyung-sok, başkent Seul’den ayrılmadan önce, yapacağı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

İran Dışişleri Bakanlığında mevkidaşıyla görüşmeyi planladığını aktaran Koh, söz konusu tankerin geri alınmasına yardımcı olması durumunda başka yetkililerle de görüşeceğini belirtti.

Tanker, 3 gün önce alıkonuldu

İran Devrim Muhafızları, MT Hankuk Chemi isimli tankeri 4 Ocak'ta Hürmüz Boğazı yakınlarında alıkoyduğunu açıklamıştı.

[Grafik: TRT Haber]

Güney Kore hükümeti ise "petrol tankerinin bırakılması" çağrısında bulunmuştu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Basra Körfezi'nde petrol kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle alıkoydukları tankerin, olaydan önce bu konuda uyarıldığını açıklamıştı.

Tankerde, 5'i Güney Koreli, 11'i Myanmarlı, 2'si Endonezyalı ve 2'si Vietnamlı olmak üzere 20 kişilik mürettebat bulunuyor.