Güney Kore'deki orman yangınlarına ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Yonhap'ın haberine göre, polis, ülkede "şimdiye kadarki en kötü yangınlar" olarak nitelendirilen orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Gyeongsang'daki yangını çıkartmakla suçlanan 56 yaşındaki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Yangınları aile mezarlığında tören yaparken başlattığı iddia edilen kişi ise suçlamaları reddetti.

Tekrar alevlenen yangınlar kontrol altına alındı

Öte yandan, hafta içinde tamamen kontrol alınan yangınların bazı bölgelerde tekrar başladığını belirten yetkililer, bu yangınların da kontrol altında olduğunu belirtti.

Yetkililer ayrıca, 21 Mart'ta başlayan yangınlardaki ölü sayısının 30'a, yaralı sayısının ise 45'e yükseldiğini bildirdi.

Güney Kore'de orman yangınları

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, binlerce hektar ormanlık alanın kül olduğu, binlerce kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.

Devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, orman yangınlarını, "şimdiye kadarki en kötü yangınlar" olarak nitelendirmişti.