Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 08:37Son Güncelleme: Kaynak: AP
Güney Kore'de yangın: En az 7 ölü
[Fotoğraf: AP]
Güney Kore'nin Daegu şehrindeki bir ofis binasında çıkan yangında en az 7 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Kent adliyesi yakınındaki 7 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangının söndürülmesi için onlarca itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.
Şu ana kadar 7 kişi ölürken, 9'unun durumu ciddi olmak üzere toplam 35 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AP]
Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
2,6 milyondan fazla nüfusuyla Daegu, Güney Kore'nin en büyük 4'üncü şehri konumunda.
Etiketler: Güney Kore Yangın
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