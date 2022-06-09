Kent adliyesi yakınındaki 7 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangının söndürülmesi için onlarca itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

Şu ana kadar 7 kişi ölürken, 9'unun durumu ciddi olmak üzere toplam 35 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AP]

Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

2,6 milyondan fazla nüfusuyla Daegu, Güney Kore'nin en büyük 4'üncü şehri konumunda.