Güney Kore'de yangın çıkan uçakta yaralananların sayısı 7'ye yükseldi

Yonhap'ın haberine göre, dün, Busan'daki Havalimanından Hong Kong'a gidecek olan "Air Busan" uçağının kalkış öncesinde kuyruk kısmında yangın çıktı.

Yetkililer, yangında yaralananların sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Yaralıların 4'ünün dumandan etkilenen personel, diğer 3'ünün de sırt ağrısı şikayeti olan yolcular olduğu ifade edildi.

Öte yandan Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, olayın araştırılması için yetkililere talimat verdi.

İtfaiye yetkilileri, yangın nedeniyle uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 personelin şişme kaydırakla tahliye edildiğini bildirmişti.