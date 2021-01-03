Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de vaka sayısı 63 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Kore'de son 24 saatte 657 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 63 bin 244'e çıktı.
Ülkede son bir günde 20 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 962'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 44 bin 507 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, dün, 2'nci seviye karantina ve sosyal mesafe tedbirlerinin başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde 17 Ocak'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.
Bakan Kwon, söz konusu süre boyunca ülkenin diğer bölgelerinde 3'üncü seviye tedbirlerin uygulanacağını bildirmişti.
Etiketler: Koronavirüs Güney Kore
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