Yurt içi kaynaklı vakaların 4'üne Heylongciang eyaletinde, 2'sine Liaoning eyaletinde, 1'ine başkent Pekin'de, 1'ine ise Hıbey'de rastlandı.

Son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 117 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 88 kişi iyileşti.

4,4 milyon testten 1'i pozitif

Yetkililer, yeni vakaların görüldüğü Liaoning eyaletine bağlı Şınyang kentinde yaklaşık 4,4 milyon kişiye COVID-19 testi yapıldığını ve sadece 1 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.