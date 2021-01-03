Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 24 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Çin ana karasında son 24 saatte 8'i yurt içi kaynaklı 24 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı vakaların 4'üne Heylongciang eyaletinde, 2'sine Liaoning eyaletinde, 1'ine başkent Pekin'de, 1'ine ise Hıbey'de rastlandı.
Son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 117 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 88 kişi iyileşti.
4,4 milyon testten 1'i pozitif
Yetkililer, yeni vakaların görüldüğü Liaoning eyaletine bağlı Şınyang kentinde yaklaşık 4,4 milyon kişiye COVID-19 testi yapıldığını ve sadece 1 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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