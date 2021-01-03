Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçak, bir evin üzerine düştü.
Olayda biri pilot, 2'si yolcu olmak üzere 3 kişi öldü.
Kazanın meydana geldiği sırada ailenin oturma odasından başka bir odaya geçmesi, can kaybının artmasını önledi.
Kaza nedeniyle evin bir kısmı alev aldı.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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