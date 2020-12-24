Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de vaka sayısı 53 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede son 24 saatte 30'u yurt dışı kaynaklı 985 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 53 bin 533'e çıktı.
Son bir günde 17 kişi hayatını kaybetti, virüs kaynaklı toplam can kaybı 756'ya ulaştı.
Bugüne dek virüs bulaşan 37 bin 425 kişi sağlığına kavuştu.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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