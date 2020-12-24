Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 17 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Çin ana karasında son 24 saatte 6'sı yurt içi kaynaklı, 17 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı vakalara Liaoning eyaletinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 899 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 950 kişi ise sağlığına kavuştu.
Etiketler: Koronavirüs Çin
Son Haberler
- 10:44
- 10:43
- 10:42
- 10:43
- 10:46
Sıradaki Haber
Dünya genelinde vaka sayısı 79 milyonu aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz