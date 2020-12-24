Hindistan'da son 24 saatte 24 bin 712 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 123 bin 778'e çıktı.

Virüs bulaşan 9 milyon 693 bin 173 kişi sağlığına kavuştu.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.