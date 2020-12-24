Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 312 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 146 bin 756'ya yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 24 bin 712 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 123 bin 778'e çıktı.
Virüs bulaşan 9 milyon 693 bin 173 kişi sağlığına kavuştu.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Koronavirüs Hindistan
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