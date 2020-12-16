Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de rekor vaka artışı
[Fotoğraf: AFP]
Ülkede son 24 saatte 1078 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 45 bin 442'ye ulaştı.
Güney Kore'de son 24 saatte COVID-19'dan 12 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 612'ye ulaştı.
Bugüne dek virüs bulaşan 32 bin 947 kişi sağlığına kavuştu.
Vakaların 770'den fazlası başkent Seul ve çevresinde tespit edildi.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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