Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 387 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 144 bin 96'ya yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 26 bin 382 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 932 bin 547'ye çıktı.
Virüs bulaşan 9 milyon 456 bin 449 kişi sağlığına kavuştu.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Koronavirüs Hindistan
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