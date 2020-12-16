Hindistan'da son 24 saatte 26 bin 382 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 932 bin 547'ye çıktı.

Virüs bulaşan 9 milyon 456 bin 449 kişi sağlığına kavuştu.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.