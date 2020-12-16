Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Facebook'a karşı dava açtı.

Gerekçe olarak, VPN olarak bilinen bir sanal ağ kullanılarak binlerce Avustralyalı'ya ait bilgilerin izinsiz toplanması gösterildi.

Söz konusu ağın özel olarak tanımlanmasına ve bilgilerin korunacağı taahhüdüne rağmen, detaylı kişisel verilerin toplandığı ve bunların Facebook'un piyasa araştırmasında kullanıldığı vurgulandı.

Sosyal medya devinin satın alma süreçlerinde söz konusu bilgileri kullanarak piyasa üstünlüğünü usulsüz şekilde koruduğu belirtildi.

Dava gerekçesinde, Facebook ve iki ortağının, şu an kullanımda olmayan sanal ağı 2016 şubat ve 2017 ekim tarihleri arasında bu amaçla kullandığı da ifade edildi.