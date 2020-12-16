Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 12 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı.
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 770 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
81 bin 821 kişi ise sağlığına kavuştu.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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