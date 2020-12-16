Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 770 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

81 bin 821 kişi ise sağlığına kavuştu.