Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güney Kore'de minik robotlar anaokullarında göreve başladı
Güney Kore gelecekteki teknoloji çağının belki de vazgeçilmezleri arasında sayılacak robotlu yaşam için gelecek nesli hazırlamaya başladı. Başkent Seul'da anaokullarında çocuklar robotlarla tanıştı.
Güney Kore'de minik robotlar, gelecek nesli yüksek teknolojiye hazırlamak için anaokullarında yerlerini aldı.
Başkent Seul'da başlatılan proje kapsamında, 300 anaokulu ile çocuk bakım merkezinde minik robotlarla çocuklara eğitim veriliyor.
Robotlar çocuklarla müzik dersi de yapıyor, spor da...
"Alfa Mini" adı verilen ve 24 buçuk santimetre boyundaki robotlar dans ediyor, hikayeler anlatıyor, kung fu hareketleri öğretebiliyor.
Çocuklar da, minik robotlarla, eğlenirken öğrenmenin tadını çıkarıyor.
Hükümet programı üç ila beş yaş arası çocuklar için öneriyor.
Eğitimciler robotların çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine de katkı sağlayacağını belirtiyor.
Etiketler: Güney Kore Robot
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