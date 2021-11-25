Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: Daily Mail, Crime Stoppers
ABD'de tekerlekli sandalyedeki adama saldırı
ABD'nin New York Eyaleti'ne bağlı Bronx bölgesinde 4 kişi tekerlekli sandalyedeki bir adama yumruklarla saldırdı, parasını ve telefonunu çaldı. Saldırganlar yetkililer gelmeden olay yerinden kaçtı.
Şok edici video görüntüleri, şiddetin giderek arttığı Bronx bölgesindeki Mount Hope semtinde kaydedildi.
39 yaşındaki yekerlekli sandalyedeki adam, 3 erkek 1 kadın 4 kişinin saldırısına uğradı.
Saldırganlardan biri, adamı yumruklayarak sandalyesinden düşürdü. Diğerleri de düşen adama vurmaya devam etti.
Polise göre saldırganlardan biri, kurbanın telefonunun yanı sıra, tekerlekli sandalyenin arkasına bağlı olan 800 dolar nakit içeren sırt çantasını aldı.
Şüpheliler daha sonra yetkililer gelmeden olay yerinden kaçtı.
Polis saldırganların yakalanması için harekete geçti.
Etiketler: ABD
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