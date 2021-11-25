Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yankı uyandıran bazı cezaevlerindeki işkence ve taciz görüntülerinin ardından Kalaşnikov'un görevden alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Ekim başında internet portalı üzerinden Rusya'nın bazı cezaevlerinde gardiyanlar tarafından mahkumlara uygulanan sistematik işkence ve taciz görüntülerinin yer aldığı videolar yayımlanmıştı.

Cezaevi arşivlerinden sızdırılan 40 gigabaytlık video arşivinde mahkumlara yapılan işkence ve taciz görüntüleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı, bazı cezaevlerindeki işkence ve taciz görüntülerini içeren video arşivini sızdıran bilgisayar programcısını arananlar listesine alması rağmen yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.