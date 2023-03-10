Yonhap'ın haberine göre, havalimanı polisi, bir yolcunun, Filipinler'in Manila kentine gidecek uçakta, koltuğunun altında mermi bulduğuna dair ihbar aldı.

Kalkışa hazırlanan uçak, merminin bulunmasının ardından terminale geri döndü.

Uçaktaki 218 yolcu ve 12 kişilik mürettebat tahliye edildi.

Terörle mücadele polisi ve askeri patlayıcı imha ekibinin uçakta arama yaptığını belirten yetkililer, merminin uçağa nasıl getirildiğini araştırıyor.