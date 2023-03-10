Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de kalkışa hazırlanan uçakta mermi bulunması üzerine yolcular tahliye edildi
Güney Kore'de Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan kalkmak üzere olan uçakta mermi bulunması üzerine, yolcular ve mürettebat tahliye edildi.
Yonhap'ın haberine göre, havalimanı polisi, bir yolcunun, Filipinler'in Manila kentine gidecek uçakta, koltuğunun altında mermi bulduğuna dair ihbar aldı.
Kalkışa hazırlanan uçak, merminin bulunmasının ardından terminale geri döndü.
Uçaktaki 218 yolcu ve 12 kişilik mürettebat tahliye edildi.
Terörle mücadele polisi ve askeri patlayıcı imha ekibinin uçakta arama yaptığını belirten yetkililer, merminin uçağa nasıl getirildiğini araştırıyor.
Etiketler: Güney Kore
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