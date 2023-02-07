Seul Merkez Bölge Mahkemesi, hükümetin, Güney Kore askerlerinin savaş esnasında Vietnam'daki Phong Nhi köyündeki katliamdan sorumlu olup olmadığının bilinmediği iddiasını reddetti.

Mahkeme, hükümetin, 62 yaşındaki Vietnam vatandaşı Nguyen Thi Thanh'a 24 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, hükümetin, savaş sırasında Güney Kore birliklerinin, "yerel halkın arasına karışan Viet Cong gerillalarıyla mücadele ettiği için sivil kayıpların kaçınılmaz olduğu" iddiasını da reddetti.

Thanh, mahkemenin kararından "çok memnun" olduğunu söyledi.

Güney Kore'de bir mahkemenin ilk kez hükümeti savaş sırasında Vietnamlı sivillerin topluca öldürülmesinden sorumlu tutan kararının benzer davaların önünü açması bekleniyor.

Hükümetin karara itiraz edip etmeyeceği henüz belli değil.

Güney Kore, Vietnam'a 320 bin asker göndermişti

ABD birlikleriyle savaşan en büyük yabancı birlik olan Güney Kore, Vietnam'a 320 binden fazla asker göndermişti.

ABD askeri belgelerine ve hayatta kalanlara göre, Şubat 1968'de Phong Nhi ve Phong Nhut köyündeki operasyonlar sırasında Güney Koreli askerlerin silahsız sivillere açtığı ateşte 70'ten fazla kişinin öldüğü ve yaklaşık 20 kişinin yaralandığı iddia edilmişti.

O sırada 7 yaşında olan Thanh, karnından aldığı kurşun yarası nedeniyle tedavi altına alınırken, annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşi de dahil olmak üzere ailesinden 5 kişi öldürülmüştü.

Thanh, 2020'de Güney Kore hükümetine dava açmış, Ağustos 2022'de ise Seul Mahkemesinde ifade vermişti.