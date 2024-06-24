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Dünya
AA 24.06.2024 11:03

Güney Kore'de fabrikada çıkan yangında 22 kişi öldü

Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de fabrikada çıkan yangında 22 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Güney Kore'de Hwaseong şehrindeki lityum-iyon pil fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün Çinli göçmen işçiler olduğu bildirildi.

Yerel itfaiye yetkilisi Kim Jin-young, yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybeden 22 işçinin 18'inin Çin, 2'sinin Güney Kore, 1'inin Laos vatandaşı olduğunu, ölen bir işçinin ise uyruğunun tespit edilemediğini belirtti.

Yangın sırasında fabrikada 102 işçinin çalıştığını aktaran Kim, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Kim, yangında 2'si ağır 8 işçinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Çin'in Seul Büyükelçiliği de fabrikada hayatını kaybedenler arasında Çin vatandaşları olduğunu doğruladı ancak sayı vermedi.

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