Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.06.2024 06:09

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Sağlık Bakanlığı personeli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze’deki sivil savunma teşkilatından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları dün Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki bir kliniği hedef aldı.

Saldırıda 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:12
Havai fişekli kutlama yangına neden oldu
06:43
Düğünde havaya ateş açtı, 8 kişi yaralandı
06:06
Baraj kapakları açıldı, su seviyesi yükseldi: Dicle kıyısında mahsur kalan aile kurtarıldı
05:34
Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin 5-10 derece üstüne çıkacak
04:48
Yeni anayasa mesaisi: Kurtulmuş, partilerle görüşmeyi sürdürecek
04:02
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu
Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı
Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı
FOTO FOKUS
Mardin'de yangında hayatını kaybedenlerin yakınları DEM'li vekile tepki gösterdi
Mardin'de yangında hayatını kaybedenlerin yakınları DEM'li vekile tepki gösterdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ