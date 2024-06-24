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Dünya
AA 24.06.2024 04:07

Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki iki gemiyi seyir füzesi ve insansız deniz aracıyla vurduklarını duyurdu.

Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de, Transworld navigator" isimli geminin insansız deniz aracıyla tam isabet hedef alındığını kaydetti.

Seri, Stolt Sequoıa isimli diğer bir geminin de Hint Okyanusu’nda seyir füzesiyle başarıyla vurulduğunu açıkladı.

Askeri Sözcü, gemilerin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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