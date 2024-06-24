Açık 33.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.06.2024 11:00

Gazze'deki hükümet: Bozuk yiyeceklerin yenilmesi sonucu zehirlenme vakaları görüldü

Gazze Şeridi'nde yaşanan ciddi gıda kıtlığı nedeniyle son kullanma tarihi geçmiş konserve yiyecekleri yiyen Filistinliler arasında zehirlenme vakaları görüldü.

Gazze'deki hükümet: Bozuk yiyeceklerin yenilmesi sonucu zehirlenme vakaları görüldü
[Fotograf: Reuters]

Gazze'deki Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, "Gazze halkı, son kullanma tarihi geçmiş konserve ürünleri yiyor ve bu da çok sayıda kişinin zehirlenmesine neden oluyor." denildi.

"Gazze Şeridi'nde, kıtlık ve bulaşıcı hastalıklar özellikle çocukları daha fazla etkiliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in, sistematik bir şekilde açlık politikası uyguldağı ve Gazze'deki sivillerin tedavi görmesini engellediği vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'ndeki su kuyularını yeniden açmaya çalışan belediye görevlilerini doğrudan hedef alıyor." denilerek, İsraill'in doğrudan sivil savunma ekiplerini hedef aldığını ve onları kasten hizmet dışı bıraktığı kaydedildi.

İsrail'in aylardır devam eden yıkıcı saldırıları, ablukanın sıkılaştırılması ve kısıtlı olan gıda ürünlerinin girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinde artan açlık krizi Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor.

Gazze ve kuzey bölgelerinde gıda ürünlerindeki kıtlık ve temel hizmetlerdeki yoksunluğun yanı sıra evlerin, altyapının yok edilmesi, insani durumu her geçen gün daha da kötüleştiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 84,31 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
6 ilde DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı
11:42
Çanakkale'nin ciğerleri yandı
11:48
Türkiye yeni uydusuyla 'uzay vatan'daki gücünü pekiştirecek
11:34
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 32 yaşında
11:30
Bayram tatilinde Seferihisar'ın nüfusu 8 kat arttı
11:29
Depozito iade sisteminin pilot uygulaması geri dönüşümü hızlandırdı
Edirne’deki lavanta tarlaları bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırladı
Edirne’deki lavanta tarlaları bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırladı
FOTO FOKUS
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ